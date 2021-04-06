В последние годы в Украине отмечается тенденция: звёзды шоу-бизнеса всё чаще идут в политику. Владимир Зеленский – самый заметный из таких людей, но далеко не единственный.
О своих политических амбициях и перспективах в программе Снежаны Егоровой «Снежная лавина» рассказывает радио- и телеведущий Макс Назаров.
«Я не потерял себя за шесть лет в политической тусовке – не потеряю и впредь. Да, поддержка у меня есть. Но политическая деятельность не переключается тумблером. Нельзя просто сказать себе: вот до этого момента я политик, а дальше – снова ведущий», - подчёркивает он.
По его словам, политика – это процесс обучения, познания своей внутренней сути.
«Это момент осознания. Ты просто осознаешь, что уже не такой, каким был год назад. У меня несколько раз были договорённости, чтобы я пошёл в «Слугу народа». Но я не пошёл, и не жалею об этом», - говорит гость программы.
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Ранее, как сообщает Politeka, Макс Назаров рассказал, чем определяется его поведение.
Также сообщалось о его конфликте в прямом эфире с бывшим депутатом Верховной Рады Юрием Грымчаком.