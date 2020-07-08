Телеведучий Макс Назаров і екс-нардеп Юрій Гримчак влаштували перепалку в прямому ефірі
Як передає Politeka.net зитуация сталася в прямому ефірі телеканалу НАШ (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
При обговоренні збройного конфлікту на території Донбасу, телеведучий зазначив, що світопорядок було порушено ще коли США вторглися до Іраку.
У відповідь Гримчак почав говорити про російських пропагандистів.
"Куди хто вторгся, мене менше стосується. Мене більше турбує те, що вторглися на територію моєї країни і окупували моє рідне місто Донецьк. Це ви там російський пропагандист можете розповідати російські фейки", - відповів колишній нардеп.
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На прохання ведучого бути коректним, Гримчак не відреагував. У підсумку Назаров не стримався.
"Пан Гримчак, ви нам не цікаві, пішли геть. На своїх улюблених телеканалах пропагандистами називайте кого завгодно. Ідіть в дупу, до побачення", - відреагував Назаров.
Нагадаємо, колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака 14 серпня 2019 року заарештували за підозрою у вимаганні та отриманні хабаря.
При цьому в жовтні Генеральна прокуратура перекваліфікувала його справу: з нього була знята підозра в шахрайстві і висунута підозра у зловживанні впливом.
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