Народный депутат Людмила Буймистер ("Слуга народа") обратилась в Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины с заявлением о процедурных махинациях Андрея Геруса, которые угрожают срыву европейской интеграции Украины.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, опубликовав копию своего заявления.

«Обратилась в комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины с просьбой разобраться в ситуации и остановить попытку Андрея Геруса сорвать принятие важнейшего законопроекта для европейской интеграции Украины», - сообщила нардеп.

Она пояснила, что после того как ее законопроект №4503 о добродетели, прозрачность и предотвращение искажению конкуренции на оптовых рынках (REMIT) был поддержан на комитете по вопросам Евроинтеграции, получил одобрительные отзывы Секретариата Энергетического Сообщества, Европейской федерации энергетических трейдеров, Американской торговой палаты и Европейской бизнес-ассоциации, Герус решил сорвать процесс его принятия.

"1 апреля Герус зарегистрировал фактически полную копию моего законопроекта под своим именем. Сделано это для того, чтобы обмануть аппарат Верховной Рады, чтобы обеспечить рассмотрение этого запроконопректу в подведомственном господину Герусу комитете, где он сможет обеспечить нужный ему темп и результат рассмотрения», - сказала Буймистер.

Она подчеркнула, что свои навыки затягивать процесс прохождения законопроектов через энергетический комитет Герус «блестяще продемонстрировал всей стране во время подготовки проекта закона о запрете импорта тока из России и Беларуси», который уже обошелся энергосистеме 1 млрд грн.

"По сути неслыханная дерзость и недобропорядочность председателя комитета имеет целью одно – как можно дольше затянуть, а как максимум сорвать, введение в Украине прозрачных европейских правил энергорынка. Ради этого он пошел на очевидное нарушение регламента и норм депутатской этики», - сказала Буймистер.

По ее словам, учитывая то, что 26 марта против Украины секретариатом Европейского Энергетического Общества было инициировано расследование за задержку в введении REMIT, о чем не мог не знать Герус, все это выглядит так, как будто ему лично выгодно, чтобы недобросовестные трейдеры зарабатывали гробя энергосистему Украины и сливая ее на пользу стране агрессору.