Экологические законопроекты нужно готовить вместе с бизнесом с учетом состояния отечественной промышленности и установив реалистичные сроки проведения экомодернизации.



Об этом заявил народный депутат Дмитрий Соломчук.



По его словам, зарегистрированные в настоящее время в парламенте законопроекты о экологический контроль (№3091) и промышленные выбросы (№4167) содержат много сомнительных и нереалистичных норм, которые промышленные предприятия не способны выполнить. В частности, они не имеют средств на проведение экомодернизации, поэтому им необходимо оказать государственную поддержку.



«Нужно поработать над тем, за что осуществлять модернизацию - какие кредитные условия, какие-то компенсаторы», - пояснил Соломчук.



Он также обратил внимание на необходимость учета отечественных реалий при разработке экологических норм и недопустимости обычного копирования экологического законодательства ЕС.



«Нельзя принять законодательство любой другой страны и все наложить на нашу страну. Даже в Евросоюзе все экологические нормы рассматривались отдельно. В Польше одно, в Венгрии другое, в Словакии другое. Там также они не едины для всех стран. Некоторые предприятия даже немного освобождаются от их выполнения», - рассказал Соломчук.



Депутат считает, что власти вместе с бизнесом должны подготовить новые экологические законопроекты, с учетом состояния и возможностей отечественной промышленности и государства.



"Давайте совместно наработаем реальный законопроект об экомодернизации и контроле. Предоставим предложения на фракцию с реальными таймингами исполнения и с реальной потом ответственностью, если оно не выполнено. Нужно реально подать реформаторский закон. Но он должен быть в первую очередь от бизнеса», - подытожил Соломчук.



Ранее представитель Федерации металлургов Украины Андрей Лукасевич заявил, что предусмотренные законопроектом о промышленных выбросах (№4167) сроки и условия перехода к новым экологическим нормам приведут к закрытию предприятий, ведь промышленность не имеет десятков миллиардов на проведение экомодернизации.



В то же время в Европейской бизнес ассоциации Украины отметили, что Украина должна применить опыт проведения экомодернизации в странах ЕС и предоставить предприятиям государственную поддержку на внедрение экотехнологий и предложить финансовые стимулы