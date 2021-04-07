Экологические законопроекты нужно готовить вместе с бизнесом с учетом состояния отечественной промышленности и установив реалистичные сроки проведения экомодернизации.
Об этом заявил народный депутат Дмитрий Соломчук.
По его словам, зарегистрированные в настоящее время в парламенте законопроекты о экологический контроль (№3091) и промышленные выбросы (№4167) содержат много сомнительных и нереалистичных норм, которые промышленные предприятия не способны выполнить. В частности, они не имеют средств на проведение экомодернизации, поэтому им необходимо оказать государственную поддержку.
«Нужно поработать над тем, за что осуществлять модернизацию - какие кредитные условия, какие-то компенсаторы», - пояснил Соломчук.
Он также обратил внимание на необходимость учета отечественных реалий при разработке экологических норм и недопустимости обычного копирования экологического законодательства ЕС.
«Нельзя принять законодательство любой другой страны и все наложить на нашу страну. Даже в Евросоюзе все экологические нормы рассматривались отдельно. В Польше одно, в Венгрии другое, в Словакии другое. Там также они не едины для всех стран. Некоторые предприятия даже немного освобождаются от их выполнения», - рассказал Соломчук.
Депутат считает, что власти вместе с бизнесом должны подготовить новые экологические законопроекты, с учетом состояния и возможностей отечественной промышленности и государства.
"Давайте совместно наработаем реальный законопроект об экомодернизации и контроле. Предоставим предложения на фракцию с реальными таймингами исполнения и с реальной потом ответственностью, если оно не выполнено. Нужно реально подать реформаторский закон. Но он должен быть в первую очередь от бизнеса», - подытожил Соломчук.
Ранее представитель Федерации металлургов Украины Андрей Лукасевич заявил, что предусмотренные законопроектом о промышленных выбросах (№4167) сроки и условия перехода к новым экологическим нормам приведут к закрытию предприятий, ведь промышленность не имеет десятков миллиардов на проведение экомодернизации.
В то же время в Европейской бизнес ассоциации Украины отметили, что Украина должна применить опыт проведения экомодернизации в странах ЕС и предоставить предприятиям государственную поддержку на внедрение экотехнологий и предложить финансовые стимулы
Законопроекты по защите окружающей среды содержат много нереалистичных норм и должны быть переписаны - нардеп
Экологические законопроекты нужно готовить вместе с бизнесом с учетом состояния отечественной промышленности и установив реалистичные сроки проведения экомодернизации.