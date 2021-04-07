«Партия регионов» в начале 2000-х годов возникла и развивалась как некий компромисс между четырьмя региональными элитами: Донецкой в лице губернатора Януковича, Луганской в лице главы госадминистрации Ефремова, Харьковской в лице губернатора Кушнарева и Днепропетровской в лице главы госадминистрации Швеца. Об этом рассказал Кость Бондаренко, украинский политолог и историк в программе украинского политолога Руслана Бизяева «Культ личности» на Youtube.

«Эта партийная четверка начала развиваться и обрастать «мясом» четко противопоставив себя партии власти Cоциал-демократической партии Украины объединенной (СДПУ (о), - ред.). «Партия регионов» выступала с четким принципом, что регионы должны получить больше прав и полномочий – это лежало в основе», - сказал политолог.

Бондаренко рассказал, что в 2007-2008 годах «Партия регионов» преобразилась, у них появилось новое крыло, группа «газовиков» стала членами «Партии регионов».

«Но именно в 2008-2009 годах уже проявилась и противостояние внутри «Партии регионов», где начал формироваться фронт. Старые члены партии и новые члены партии иногда не находили общий язык и даже доходило до физических столкновений, но это были отдельные моменты. А самому Януковичу удавалось уравновесить их интересы», - сказал политолог.

Бондаренко рассказал, что как раз в 2008-2009 годах «Партия регионов» частично поменяла свою идеологию и тактику на НАТО. Вхождение в партию «газовиков» ускорило этот процесс. Они усилили политическую партию, которая перестала быть только восточно-украинской, так как у Бойко и Левочкина были достаточно серьезные позиции в Центральной и Западной Украине.

«Многие люди в «Партии регионов» считали, что их незаслуженно обошли в 2007 году на выборах, что они получили наилучший результат, а этот результат и победу у них фактически украли. Они считали, что если пойдут на выборы в 2008 году, то покажут еще лучший результат. Тогда в стране усугубился экономический кризис и начались противостояния между Ющенко и Тимошенко и уже невозможно было говорить о новом альянсе в следующем Совете между Тимошенко и Ющенко», - резюмировал политолог.

Напоминаем, Politeka сообщала, что в России всегда считали, что газ – это бизнес президентов.

Также ранее, Politeka писала, со слов Бондаренко как формировался парламент в 2007 году.