Рух ветеранів України вимагає від міського голови Черкас Анатолія Бондаренка вибачитись перед ветераном полку “Азов” та керівником місцевого Нацкорпусу Дмитром Кухарчуком. Відповідну заяву вони зробили на своєму Telegram-каналі.

“Ми, Рух Ветеранів України, не можемо залишатись байдужими , коли очільник міста Черкаси, Анатолій Бондаренко в хамській манері називає почесного члена Руху Ветеранів України, Кухарчука “голохвастовим”, “салагою” і обіцяє “поламати”, - зазначається у заяві.

Вчора на сесії міської ради Черкас між мером міста Анатолієм Бондаренком та ветераном полку “Азов”, головою черкаського Нацкорпусу Дмитром Кухарчуком стався конфлікт.

Під час сесії Кухарчук ініціював створення руху "Черкаси без Бондаренка" мета якого — звільнення міського голови. За словами Кухарчука, причиною стало “невиконання Бондаренком передвиборчих обіцянок та відверта брехня виборцям”. Дана ініціатива Бондаренку не сподобалась і він почав ображати ветерана.

На ситуацію звернули увагу представники Руху Ветеранів України. Вони вважають таку поведінку мера Черкас неприпустимою та вимагають офіційних вибачень. “Вимагаємо офіційних вибачень у Черкаського очільника перед усією ветеранською спільнотою України, а інших просимо пам‘ятати, що війна триває і у випадку повномасштабного вторгнення російських військ Україну захищатимуть в першу чергу ті, хто вже ставав на її захист”, - заявляють в організації.

Сам Дмитро Кухарчук є добровольцем полку “Азов”, який брав участь у звільненні Мар‘їнки, обороні Маріуполя і Широкинській наступальній операції. Наразі до ініціативи Кухарчука "Черкаси без Бондаренка" вже приєдналися місцеві організації та чинні депутати, а сам ветеран, не дивлячись на реакцію мера, продовжує боротьбу з проросійськими силами в Черкасах.