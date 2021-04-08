Политолог и историк Кость Бондаренко рассказал в программе Руслана Бизяева «Культ личности» о том, как выглядело украинское информационное поле 2008 года: одна часть принадлежала Виктору Ющенко, к которому присоединился также Михаил Саакашвили со своей концепцией; вторая - это концепция Юлии Тимошенко и Владимира Путина.

Гость программы рассказывает, что в 2008 году информационное поле в Украине не было монолитным. Так, их было два - Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко - и на каждый из них ориентировались те или иные журналисты. В то же время и тогдашний президент Украины, и премьер имели свои концепции совместно с другими политиками. В частности, для Тимошенко это был Путин, но ее заявления не противоречили интересам государства. «Она нигде не признала, что Путин прав, а в данной ситуации Ющенко бросил все информационные ресурсы на защиту Саакашвили», - утверждает политолог.

Пресс-службы и Ющенко, и Тимошенко работали на высоком уровне. Бондаренко объясняет, что в стране сформировались два разные информационные потоки, они постоянно пересекались и это вылилось в информационную войну. В то же время по сравнению с нынешней ситуацией в стране события тех дней выглядят, по его мнению, золотой эпохой.

Руслан Бизяев со своей стороны поднял вопрос конфликта Ющенко и Тимошенко, в частности, в каком состоянии он находился в 2008 году. «Я думаю, что к тому времени точка невозврата была пройдена», - отвечает гость программы. Он также добавляет, что в августе 2008 года отсутствие общей позиции у президента и премьера стало еще более выразительным, в своих политических взглядах они разошлись совсем. Бондаренко отмечает, что сама Тимошенко на тот момент уже сформировала свою вертикаль власти, которая могла действовать и без разрешения или осведомленности официальной, например, в плане коммуникации с силовиками. Кроме того, ее связи выходили и на внешнеполитическую арену, а потому конкуренция с Ющенко выглядела вполне реально.

Напоминаем, Бондаренко сказал, что Виктор Ющенко воспринимал себя как мессию .