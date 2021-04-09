В последнее время с российской стороны были замечены многочисленные фейковые информационные атаки. Информационно-психологические операции проводятся как и в российских, так и в украинских СМИ.

Глава ОИ «Права справа», военный эксперт и политолог Дмитрий Снегирев в собственной программе «Политика наизнанку» заявил, что российской стороной проводится информационно-психологическая операция.

«Представитель «ДНР» Бессонов сообщает, что Вооруженными силами Украины были завезены фосфорные боеприпасы. Называется 4 вагона, в которых мины с фосфорным зарядом. В качестве подтверждения Бессонов обнародовал фото 2015 года с полигона Широкий Лан», - отметил Снегирев.

По словам политолога, уже 3 дня идет целенаправленный вброс информации со стороны так называемых «ДНР» о передислокации подразделений ВСУ, интенсификации военного противостояния и провокаций со стороны ВСУ и все это происходит в украинских СМИ.

«И все это является элементом информационно-психологических операций российской стороны, которая проводится как и в украинских, так и в российских СМИ. И на этом фоне звучат заявления о возможной интенсификации военного противостояния», - подчеркнул Снегирев.

Ведущий отметил, что на самом деле сейчас на территории Луганщины была зафиксирована передислокация отдельных подразделений второго армейского корпуса вблизи районов пилотного разведения. Возможно открытие КПВВ, говорится о Золотом и Счастье.

«Аналитическим отделом ОИ «Права справа» зафиксировано прибытие к отдельным подразделениям второго армейского корпуса из поселка Калиново до 10 грузовиков «Урал», разгрузка дополнительного БК и наличие определенного количества бронетехники», - заявил Снегирев.

Политолог отметил, что перемещение войск так называемого второго корпуса происходит под прикрытием средства радиоэлектронной борьбы Р-330Ж «Житель» и возможное место его дислокации этот город Первомайск.

Напомним, Politeka публиковала, что Снегирев опроверг заявления о сценарии полномасштабного нападения Путина на Киев.

Ранее для Politeka Снегирев рассказал, чем должна руководствоваться Украина на переговорах по Донбассу.