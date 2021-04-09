В США живёт немало выходцев из Украины, которые чувствуют связь с прежней родиной. Что можно было бы посоветовать им в нынешней ситуации?
Свой совет в программе «On target с капитаном Гари Табах» даёт журналист Дмитрий Гордон.
«Не позволяйте себя оболванить российским федеральным телеканалам. Эта пропагандистская мерзость влияет на нормальный человеческий организм. Попытайтесь использовать альтернативные источники информации. Помните о своей родине, о правде и справедливости», - говорит Гордон.
Он призывает не делать из Путина героя и поддерживать Украину – ведь многие американские украинцы родились там. В нашей стране много проблем, но США для Украины – стратегический партнёр. Гордон выразил желание, чтобы и Украина стала стратегическим партнёром для Соединённых Штатов.
«Я бы хотел, чтобы США, используя свои возможности, давили на Путина так, чтобы он прибежал и попросил прощения. Чтобы он сказал: я всё возвращаю, всё нормально, давайте дружить», - подводит итог Дмитрий Гордон.
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Ранее, как сообщает Politeka, Гордон объяснил, почему выбрал для себя именно такую причёску.
Кроме того, он высказал своё мнение о том, какой президент США предпочтителен для Украины.