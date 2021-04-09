В США живёт немало выходцев из Украины, которые чувствуют связь с прежней родиной. Что можно было бы посоветовать им в нынешней ситуации?

Свой совет в программе « On target с капитаном Гари Табах» даёт журналист Дмитрий Гордон.

«Не позволяйте себя оболванить российским федеральным телеканалам. Эта пропагандистская мерзость влияет на нормальный человеческий организм. Попытайтесь использовать альтернативные источники информации. Помните о своей родине, о правде и справедливости», - говорит Гордон.

Он призывает не делать из Путина героя и поддерживать Украину – ведь многие американские украинцы родились там. В нашей стране много проблем, но США для Украины – стратегический партнёр. Гордон выразил желание, чтобы и Украина стала стратегическим партнёром для Соединённых Штатов.

«Я бы хотел, чтобы США, используя свои возможности, давили на Путина так, чтобы он прибежал и попросил прощения. Чтобы он сказал: я всё возвращаю, всё нормально, давайте дружить», - подводит итог Дмитрий Гордон.

Ранее, как сообщает Politeka , Гордон объяснил, почему выбрал для себя именно такую причёску.