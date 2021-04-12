На днях заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что начало боевых действий на Донбассе — это «начало конца Украины».

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков в программе «Что дальше» на канале «Знай24» назвал это заявление «реальной угрозой» и рассказал, что имел ввиду Козак.

«Если мы будем решать вооруженный конфликт на востоке страны военным путем… Они уже подготовили свои войска. Они сначала не будут наносить удары, они просто введут туда так называемый третий армейский корпус. То есть людей, которые не будут иметь отношения к Вооруженным силам Российской Федерации», - говорит эксперт.

Стариков подчеркнул, что они вооружены современными видами оружия.

«И таким способом опять же Российская Федерация окажет помощь мятежным псевдореспубликам для того, чтобы нанести ущерб уже украинской армии. Вот это он имел ввиду. То есть это реальная угроза», - сказал он.

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