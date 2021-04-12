Как выглядит украинский политикум изнутри? Что такое правящий класс и на каких событиях он пришел к власти в Украине? Об этом рассказал Сергей Гайдай, украинский политтехнолог, специалист по маркетингу и рекламе в программе Евгения Рыбчинского, украинского поэта, политика и журналиста «Ще не вмерла» на Youtube.

«Глядя изнутри на украинский политикум, на правящий класс, на происходящее, я понял, что Петр Алексеевич – самая яркая иллюстрация наших проблем. Мне говорили, что ты же сотрудничал с ним достаточно долго, то почему ты так против Петра Алексеевича? Я отвечал, что как гражданин я тоже рос. Сначала ничего не понимал, я был маркетологом, и мне говорили, какого человека надо «продать» избирателям, как это сделать, как начать диалог», - сказал политтехнолог.

Гайдай рассказал, что со временем начал понимать, кто чем отличается, какая идея за кем стоит. По его словам, глядя на Петра Алексеевича, последняя иллюзия была такова, что основной мотив этого человека тот же, который есть у большинства нашего правящего класса.

«Что такое правящий класс и что вообще в Украине происходило за те времена? Украина как государство, как страна не эволюционировала веками, как это делали европейские страны. Мы возникли как страна в один день, и вот населению, которое жило по одним правилам, говорят, правил больше нет. Но есть очень богатая страна, заводы, месторождения, географическое положение и все эти миллионы людей не знают, что с этим делать. Потому что когда-то все это принадлежало мифической стране и вроде как всем», - сказал маркетолог.

Гайдай резюмировал, что после этого сразу появился небольшой класс людей, который сказал, что если это все никому не принадлежит, то пусть оно работает на нас. Уже гораздо позже стало понятно, что все это называется активами страны. И все эти активы по сегодняшний день дают прибыль небольшому количеству людей, которые называются правящим классом.

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