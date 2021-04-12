Россия сосредотачивает на Донбассе всё больше войск – но обвиняет в этом обострении Украину. Что дальше?

На этот вопрос в одноимённой программе на канале «Знай 24» отвечает эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков.

«Обострение на Донбассе будет продолжаться до середины апреля – таков мой прогноз. Возможно, даже до середины мая. Но затем эскалация спадёт, и всё станет, как прежде. Увеличение числа обстрелов сменится уменьшением. Конфликт малой интенсивности продолжит жить своей жизнью. Коротко говоря – ни мира, ни войны», - считает эксперт.

По его мнению, после подписания «Минска-2» в регионе идёт конфликт малой интенсивности. Для его прекращения необходимо, чтобы страна-агрессор прекратила любое давление на Украину: дипломатическое, информационное, экономическое, и в том числе военное. Поэтому для нормализации обстановки на востоке Украины необходимы исключительно политические методы.

Тем временем Путин ежедневно проводит переговоры с Ангелой Меркель, а через день – с Эммануэлем Макроном. Он демонстрирует им, что агрессивной военной составляющей не будет.

«В конфликте обвиняют, как всегда, Украину. Сейчас туда стягиваются силы под предлогом учений, идёт боевое слаживание. Но войск там не так уж много. Не так страшен чёрт, как его малюют», - говорит Олег Стариков.

Ранее, как сообщает Politeka, он предполагал, что в случае обострения конфликта на Донбассе Россия может ввести туда войска, которые формально не имеют отношения к её вооружённым силам.

Также Стариков выступал против легализации короткоствольного оружия в Украине, пока сохраняются нынешние условия.