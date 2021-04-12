В случае открытой войны между Российской Федерацией и Украиной, Россия будет атаковать не армией, а крылатыми ракетами.

Об этом сказал эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.

По словам Олега Старикова, у России есть ракетные войска и военно-космические силы, поэтому в случае открытой войны с Украиной - они будут атаковать ими.

“Они ж народом атаковать не будут, армией. Они будут наносить ракетные удары и удары артиллерией. Удары военно-космическими силами. То есть, удары крылатыми ракетами, не заходя на территорию Украины”, - отметил Стариков.

Он добавил, что для этого России нужно наметить цели и выпустить ракеты, которые поразят украинские командные пункты, воинские части и административные здания.

“Поэтому, война будет такая. Как только мы ударим по территории Российской Федерации - тут же пойдет вторая волна, уже более опустошительная. Поэтому войны, когда они будут сюда заходить - не будет”, - сказал Олег Стариков.

По его словам, Украина способна войти в ОРДЛО и освободить их от России, но только в том случае, если противостояние будет один на один - наша армия против сил ОРДЛО. Но если РФ окажет помощь военными методами, то мощностей Украины не хватит.

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