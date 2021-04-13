Политолог Руслан Бортник в своем блоге рассказал о том, что понесет за собой вторжение в Украину для России.

«Реальность полноценных масштабных боевых действий и вторжения России не на территорию Донбасса, а там в Сумскую или другие области, сегодня выглядит маловероятной. Сил и средств для этого сконцентрировано явно недостаточно. Для такого полномасштабного вторжения необходимо сил и средств в раз 5 больше», - отметил Бортник.

По словам ведущего, вторжение в Украину России ничего не даст, только станет поводом для США и Европы аннулировать Северный поток, ввести новые санкции и в целом усилить давление на РФ.

«Более того, такое вторжение может вызвать кризис и внутри российских элит, в частности между силовиками и большим бизнесом, который будет страдать в этой ситуации. Я уже молчу о том, что это вторжение будет очень дорого экономически стоить. Социальные последствия от гибели военнослужащих могут тоже иметь очень тяжелый и необратимый фактор», - подчеркнул политолог.

По мнению Бортника, сегодня мы наблюдаем «игру нервов» и попытки сторон надавить на друг друга военным путем с целью достижения готовности сторон идти на уступки в переговорном процессе.

Напомним, Politeka публиковала мнение Бортника об Авакове, Венедиктовой и Разумкове .