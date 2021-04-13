Политолог Алексей Толкачев в своей программе «Толчок» рассказал о примерах из истории, когда отсутствие четкой цели у государства сыграло роковую роль.
«К сожалению, мы уже много веков не планируем своё будущее. Это еще со времен Киевской Руси. После смерти князя Ярослава Мудрого, ни у кого больше не появилась мечта и виденье будущего Руси. Следовательно, государственное развитие остановилось, и началась эпоха феодальной раздробленности, бесконечных междоусобиц, которые и привели Русь к катастрофе», - отметил Толкачев.
По словам политолога, тенденция отсутствия цели и стратегии проглядывалась у многих лидеров Украины. По мнению Толкачева, подобная тенденция ни к чему хорошему не приведет, ибо надо знать, в каком направлении развиваться.
«Веками позже, не было стратегии и у Богдана Хмельницкого. Когда 1648 году он остановил свое победное шествие на Варшаву и возвратился в Киев. Потом его надоумили, но было уже поздно. Вот другой пример: в 1917 году Центральная рада никак не могла определиться, в каком статусе быть Украинской народной республике. И только 22 января 1918 года Центральная рада созрела провозгласить независимость УНР, но было поздно, Харьков уже был захвачен большевиками, а Киев штурмовали российские войска Муравьева», - подчеркнул эксперт.
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