Современный мир ставит перед каждой страной большой вызов: сохранять свои интересы и следовать им. В противном случае более слабое государство неизбежно подвергается влиянию более сильного. В своей программе «Толчок» политолог Алексей Толкачев объяснил, почему Украине важно иметь свои национальные интересы.

Эксперт отмечает, что создание собственной стратегии действий и собственных целей в принципе - первоочередные задачи государства, иначе кто-то другой накинет на нее свои. «Если не мы с вами создаем собственный смысл, то нам его навяжут извне», - говорит он. Так, сегодня развитые государства не столько тягаются экономиками, сколько смыслами и идеями. Субъект - это создатель смысла и стратегии, остальной мир же размещается вокруг него.

«Как мы называем людей, у которых отсутствует собственное мнение? В народе их называют "овощи"», - комментирует Толкачев. Аналогичные вещи происходят и на уровне государств. Так, если государство не может сформировать собственные интересы, то оно будет жить чужими.

Чтобы не быть голословным, Толкачев показал, как эта теория работает на практике. Попутно он вспомнил возмущение из-за того, что конференция Путина, Меркель и Макрона состоялась без участия Украины, ведь на ней поднимали и крымский вопрос. Мол, судьбу Украины решают без самой Украины. Так же существует и недовольство из-за того, что МВФ со своими требованиями определяет тарифную политику государства. Чтобы избежать этих ситуаций, Украине следует придерживаться собственных интересов.

Напоминаем, Толкачев рассказал примеры из истории, когда отсутствие четкой цели у государства сыграло роковую роль.

Ранее Politeka сообщала о том, что правильную национальную идею надо искать в будущем.



