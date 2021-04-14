Многие года Украина потопает в коррупции. Это не дает нормально развиваться стране и сказывается на всех аспектах жизни граждан.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен в программе «Субъективно с Яникой Мерило» рассказал о деталях и принципах воровства чиновниками.

«Если бы у нас работала система правосудия, и была бы неотвратимость от наказания за то, что ты украл: неважно сейчас украл или 10 лет назад – сядешь. Тогда, очень многие бы 100 раз подумали, идти ли им вообще в политику. Нулевая декларация тоже не решит этот вопрос. Здесь надо смотреть за чиновниками, которые уже уходят из политики. Они же могут вести себя «прилично», а потом, когда они уходят, появляются отели, недвижимость на сумасшедшие деньги и офшоры. За ними надо смотреть постоянно, не только, когда они находятся во власти», - отметил Тизенгаузен.

По мнению политтехнолога, за чиновниками надо тщательней следить уже после окончания службы. Именно тогда, когда якобы за ними никто уже не смотрит, они начинают удовлетворять свои «аппетиты». Также он добавил, что наш менталитет заключается в том, чтобы что-то украсть и отнести себе домой с любого предприятия, это не просто рамках нормы, это – похвально.

«У нас «забрать у государства» в крови, к сожалению, у многих, но не у всех. И мы поэтому сквозь пальцы смотрим на то, что воруют чиновники – всё равно не сядут. А вот если совсем нагло ворует, то тогда – да, покарать его. Нужны какие-то «показательные казни». В принципе в этом и феномен нашего СНБО. СНБО – это такой аналог экономической «казни». У нас люди любят, когда богатых прилюдно «казнят», это наш национальный «аттракцион»», - подчеркнул Тизенгаузен.

Напомним, Politeka сообщала, что Фурса обосновал целесообразность приватизации государственных компаний.

Ранее Politeka распространяла, что Котенкова рассказала о проблемах усиления карантина.



