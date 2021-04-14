Трехлетняя работа наблюдательного совета Укрзализныци загнала компанию в убытки, в ситуацию должно вмешаться правительство. Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире передачи "Час Голованова" на телеканале "Украина 24".



"12 миллиардов убытки Укрзализныци в 2020 году. Это рекорд. То есть, даже когда началась война, такой цифры мы не имели. Непосредственно этот показатель можно связать с работой наблюдательного совета, ведь они назначены еще в далеком 2018 году, и три года реформируют компанию, несут ответственность за ее политику и за менеджмент, который они назначают», - сказал Омелян.



Он также отметил, что при этом наблюдательный совет УЗ ни разу не отчитывался перед правительством о своей работе.



"Когда мы брали, как мы считали, лучших специалистов за самые высокие зарплаты, потому что иногда ставки наблюдательного совета в Укрзализныце выше, чем в немецкой железной дороге в Дойчебане. поэтому мы хотели бы увидеть результат хотя бы немецкий. А получили, к сожалению, очень-очень посредственно, если не говорить отрицательно», - отметил Омелян.



Он также выразил удивление, что правительство, которое является главным акционером компании, не вмешивается в ситуацию, хотя состояние УЗ катастрофическое. И не исключил возможную причастность представителей правительства к коррупционным схемам в Укрзализныце, из-за действия которых компанию загнали в убытки.



"Факт убытков крупнейшей государственной компании точно должен был быть предметом тревоги министра инфраструктуры, точно должен был рассматриваться на правительстве под председательством премьер-министра, поскольку нет профильного вице-премьер-министра. И соответственно должно было бы быть по меньшей мере протокольное поручение. Но этого всего либо нет, либо это скрывают, что опять-таки наталкивает на очень плохие мысли», - сказал Омелян.



Ранее Владимир Омелян заявлял, что Наблюдательный совет «Укрзализныци» не выполняет свою работу и парламент должен обратиться к правительству чтобы изменить ее состав.



В то же время экс-депутат Борислав Береза недавно обнародовал информацию, что на питание членов Наблюдательного совета УЗ компания потратила более 2 млн грн и еще 5 млн грн на их перелеты. Кроме того, по данным березы, для членов наблюдательного совета организовывался отдых на теплоходе «волна», стоимость одного такого мероприятия превышала 600 тыс. грн.