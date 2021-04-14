Трехлетняя работа наблюдательного совета Укрзализныци загнала компанию в убытки, в ситуацию должно вмешаться правительство. Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире передачи "Час Голованова" на телеканале "Украина 24".
"12 миллиардов убытки Укрзализныци в 2020 году. Это рекорд. То есть, даже когда началась война, такой цифры мы не имели. Непосредственно этот показатель можно связать с работой наблюдательного совета, ведь они назначены еще в далеком 2018 году, и три года реформируют компанию, несут ответственность за ее политику и за менеджмент, который они назначают», - сказал Омелян.
Он также отметил, что при этом наблюдательный совет УЗ ни разу не отчитывался перед правительством о своей работе.
"Когда мы брали, как мы считали, лучших специалистов за самые высокие зарплаты, потому что иногда ставки наблюдательного совета в Укрзализныце выше, чем в немецкой железной дороге в Дойчебане. поэтому мы хотели бы увидеть результат хотя бы немецкий. А получили, к сожалению, очень-очень посредственно, если не говорить отрицательно», - отметил Омелян.
Он также выразил удивление, что правительство, которое является главным акционером компании, не вмешивается в ситуацию, хотя состояние УЗ катастрофическое. И не исключил возможную причастность представителей правительства к коррупционным схемам в Укрзализныце, из-за действия которых компанию загнали в убытки.
"Факт убытков крупнейшей государственной компании точно должен был быть предметом тревоги министра инфраструктуры, точно должен был рассматриваться на правительстве под председательством премьер-министра, поскольку нет профильного вице-премьер-министра. И соответственно должно было бы быть по меньшей мере протокольное поручение. Но этого всего либо нет, либо это скрывают, что опять-таки наталкивает на очень плохие мысли», - сказал Омелян.
Ранее Владимир Омелян заявлял, что Наблюдательный совет «Укрзализныци» не выполняет свою работу и парламент должен обратиться к правительству чтобы изменить ее состав.
В то же время экс-депутат Борислав Береза недавно обнародовал информацию, что на питание членов Наблюдательного совета УЗ компания потратила более 2 млн грн и еще 5 млн грн на их перелеты. Кроме того, по данным березы, для членов наблюдательного совета организовывался отдых на теплоходе «волна», стоимость одного такого мероприятия превышала 600 тыс. грн.
Состояние Укрзализныци критическое, это вина Наблюдательного совета, который три года тормозит реформу компании - Омелян
Трехлетняя работа наблюдательного совета Укрзализныци загнала компанию в убытки, в ситуацию должно вмешаться правительство. Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире передачи "Час Голованова" на телеканале "Украина 24".