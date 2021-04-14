Принято считать, что самый страшный кошмар для Путина – это приход к власти в России Алексея Навального. Но может ли он принести пользу Украине?

Ситуацию в программе «Развилка» комментирует политолог Руслан Бизяев.

«Навальный – это человек, который слил протесты на Болотной. Нужно ли продолжать? Навальный просто спойлер одной из башен Кремля, которая была завязана на Владислава Суркова. Он выполнял задания этой башни: одних мочил, других не мочил. Потом эта странная история с отравлением: сначала его забрали в Германию, потом выкинули оттуда, и Меркель даже рукой не помахала», - считает политолог.

По мнению Бизяева, Навальный – это человек, который на каком-то очередном витке внутреннего противостояния российских элит связался не с теми людьми – и внутри России, и за её пределами.

«Навальный – проект тех политических сил России, которые хотят вернуться в нулевые годы. Хотят зарабатывать деньги в России, вывозить их на Запад, там эскадрами покупать яхты, кварталами – дворцы. Но другой части российских элит, которая выросла уже при Путине, это категорически невыгодно. Поэтому Навальный сидит и, я думаю, будет сидеть.

При этом достаточно вспомнить позицию Навального по Крыму. Недавно его организация отказалась даже убрать Крым с карты России. Его сторонники проводили митинги под лозунгом «Россия будет свободной» в Симферополе и Севастополе. Какая Россия там будет свободной? Я думаю, продолжать не стоит», - заключает Руслан Бизяев.

Ранее, как сообщает Politeka, он рассказывал о действиях германской военной машины в 1940 году.

Также Бизяев объяснил причину провала усилий переговорных групп.



