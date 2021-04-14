Як пише Politeka.net, політолог Руслан Бізяєв у своїй програмі «Історичні хроніки» розповів про підготовку Німеччини до війни на західному фронті у Другій світовій війні.

«Німецька військова машина в кампанії 1940 року працювала з точністю швейцарського годинника. Були дотримані всі основні параметри бліцкригу: раптовість, масування великих рухомих з'єднань в напрямках головного удару, швидкість – Союзники постійно запізнювалися як з прийняттям рішень, так і з їх реалізацією», - зазначив Бізяєв.

Як зазначає політолог, особливо допомогла німцям раптовість, навіть в Бельгії і Голландії союзники виявилися захоплені зненацька.

«21 травня 1935 року з метою прискорення військових приготувань нацисти видають секретний закон про оборону імперії, який, за свідченням генерала Томаса, був наріжним каменем в підготовці до війни. Через тиждень після підписання Англо-Німецького Морського договору 26 червня 1935 на засіданні Робочого комітету Імперського ради оборони було поставлено питання про окупацію німецько-нацистськими військами Рейнської демілітаризованої зони», - розповів ведучий.

За розповіддю політолога, гітлерівці прагнули усунути цю останню перешкода, що заважала почати війну і реалізувати їхні задуми. Треба було окупувати Рейнську область частинами вермахту і тим самим зайняти зручний плацдарм, для подальшого військового удару по західним сусідам.

«Розробка військової операції по окупації Рейнської зони почалася ще на початку 1935 року. 2 травня 1935 військовий міністр Бломберг направив командувачам трьох родів військ директиву про проведення операції по захопленню Рейнської області під кодовою назвою «Шулунг». У директиві говорилося – операція повинна після передачі слів «виконати Шулунг» бути проведена несподіваним ударом з блискавичною швидкістю, немає часу для мобілізації збройних сил, вони будуть використані лише в складі мирного часу», - сказав Бізяєв.

Як продовжив експерт, в директиві говорилося, що підготовка до операції буде проведена не в залежності від існуючого незадовільного стану озброєння Вермахту.

Нагадаємо, Politeka публікувала розповідь Бізяєва, що паливний баланс Третього рейху до кінця війни зводився з надлишком.

Раніше на Politeka Бізяєв зазначив, що міць німецького флоту становила 35% у відношенні до сукупної потужності Британської імперії.



