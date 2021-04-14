Политтехнолог Борис Тизенгаузен в программе «Субъективно с Яникой Мерило» рассказал про внешнее управление в Украине, а также про особенности изменения репутации политиков

«Мы видели такие примеры управления, когда представитель США говорил «снимите» этого прокурора, или не трогайте НАБУ. Это тоже можно назвать управлением. То есть, каждый управляет по своему – нет конкретно одного человека условного «Сороса», который тут всем «заправляет». Я думаю, Сорос сам в шоке от того, что здесь происходит», - отметил Тизенгаузен.

По мнению политтехнолога, не существует одного «правителя» Украиной извне. С другой стороны народ сам выбирает политиков, то есть у нас есть «иллюзия управления». Но многие политики, после того как мы их выбираем, от нас отрываются.

«Почему-то многие политики, когда они переходят под «купол», начинают считать, что все люди, которые их критикуют – враги. Закон украинской политики заключается в том, что любой политик, который приходит в политику с хорошей репутацией, выходит с «подмоченной»», - подчеркнул Тизенгаузен.

Гость программы объяснил, что политик никогда не может оправдать ожидание избирателя. Ведь обычно политик приходит к власти, используя гипертрофированные обещания, которые не сможет выполнить в обещанный срок или вообще. И естественно рейтинг политика понемногу снижается. В итоге, когда политика начинают недолюбливать, он начинает видеть во всех «несогласных» врагов и может в корне поменять свою позицию.

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