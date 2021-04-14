Украинская Советская Социалистическая Республика, нравится это кому-то или нет, но это был первый опыт большой государственности Украины в рамках союзного образования. Такое заявление сделал политолог Вадим Карасев в своем видеоблоге «Г оворит и доказывает Вадим Карасев» на Youtube.

«Тем не менее УССР – это не УНР, Гетманщина или Хмельнитчина, которые не имели большого территориального охвата, по крайне мере, были намного меньшими, нежели Украина в границах 1991 года», - сказал политолог.

Карасев рассказал, что когда начинается все с государства, тогда уже государство начинает строить нацию. Для того, чтобы сберечь территориальные границы, государство вынуждено идти на компромиссы в национальном строительстве, не педалируя проблемы этнизации и культурно-лингвистической унификации.

«Если взять Украину 1991 года, то украинская языковая, лингвистическая и историческая нация, которая формировала круг западно-украинского ядра, была намного меньшей и сохраняла статус меньшинства по сравнению с территориальными границами. И всегда стоит вопрос соотношения нации и государства, когда нация меньше, чем государство», - сообщил политолог.

Карасев сказал, чтобы строить реальную независимость, на повестке дня первым вопросом должно стоять государство, сохранение территориальных границ, индустриального, научного, технологического и промышленного потенциала, а не вопрос нации.

«В Украине должны сохраняться лучшие традиции, а производства, которые устарели, должны уходить в историю. То, что должно идти в 21 век и сохранять мощь государства, должно сохраняться и идти дальше», - резюмировал политолог.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Карасева, что одностороннее навязывание условий - не самый лучший путь к хорошим отношениям с Украиной.