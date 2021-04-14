С какого момента внешняя политика Российской Федерации взяла курс на агрессию?

На этот вопрос ответил в своей программе «Развилка» Руслан Бизяев, политический обозреватель и эксперт Украинского института политики.

Политолог считает этой поворотной точкой, с которой Российская Федерация начала вести агрессивную политику, визит в 2000 году Путина в США. Речь шла о вступлении РФ в НАТО, но Билл Клинтон, тогдашний президент Соединенных Штатов, ответил однозначным отказом.

Итак, президент России осознал, что его государству не быть равным Западу. «Если у тебя не получается договариваться на равных, следовательно, ты начинаешь отстаивать свою точку зрения», - объясняет Бизяев. При этом он не прибегает к моральным оценкам, а лишь констатирует факты. С тех пор Россия начала вести себя на международной арене агрессивно: в работе на Запад обвинили Ходорковского и осудили в 2004 году, затем конфликт в Абхазии и так далее продолжается до сих пор.

Так, рассказывает Бизяев, администрация президента США в свое время и определила своим отказом сегодняшний внешнеполитический курс Российской Федерации. С другой стороны, нужно понимать, с какой позиции выходил Клинтон. «Мы позволим быть России относительно стабильной, но никогда не позволим быть сильной и независимой», - объясняет эксперт политику США. Но мир не стоит на месте, сегодня значительно изменилось положение и Европы, и США.

Напоминаем, Бизяев объяснил, почему переговорные группы не смогут прийти к компромиссу.

Ранее Politeka сообщала о том, что Бизяев прокомментировал позицию ведущих европейских стран по войне на Донбассе.