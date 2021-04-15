В программе «Культ Личности» политолог Андрей Ермолаев сказал, что, несмотря на наличие эрудитов в политических кругах, все же есть необходимость создать разумную элиту и наладить политикам контакт с общественностью.
По мнению гостя программы, политические круги имеют в своем составе пока еще настоящих эрудитов, но он отмечает и необходимость собрать разумную элиту. В то же время это предложение политолога касается не только политики и экономики, речь идет об общегуманитарной сфере.
«У нас есть два звена, которые могут стать центрами роста», - убежден Ермолаев. Он сравнивает эту ситуацию с тем, как в экономике тоже ищут центры роста для проведения изменений на структурном уровне, для формирования нового комплекса. В таком случае внимание обращают на те сферы, которые быстро развиваются и на которые замыкаются остальные группы капиталов.
Так, сейчас существует необходимость восстановить и уровень образования, и престижности. В этом помогут, во-первых, университетские центры. Ермолаев объясняет, что, несмотря на определенный развал и коммерциализацию, университет - это комплекс, который до сих пор объединяет науку и жизнь. «Второе направление, которое, я считаю, тоже еще имеет шанс дать росток, - это сохраняющаяся система государственной подготовки кадров», - рассказывает политолог.
Целью эта стратегия имеет не только вывод украинских чиновников на качественно новый уровень образования и профессионализма. Речь идет и об установлении контакта между международной и национальной интеллектуальными сферами, а также между образованием политиков и бизнесменов.
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Напоминаем, Ермолаев назвал базовое правило успешности украинцев.
Ранее Politeka сообщала о том, что Ермолаев обосновал важность общенационального образовательно-культурного канала для Украины сейчас.