В программе «Культ Личности» политолог Андрей Ермолаев сказал, что, несмотря на наличие эрудитов в политических кругах, все же есть необходимость создать разумную элиту и наладить политикам контакт с общественностью.

По мнению гостя программы, политические круги имеют в своем составе пока еще настоящих эрудитов, но он отмечает и необходимость собрать разумную элиту. В то же время это предложение политолога касается не только политики и экономики, речь идет об общегуманитарной сфере.

«У нас есть два звена, которые могут стать центрами роста», - убежден Ермолаев. Он сравнивает эту ситуацию с тем, как в экономике тоже ищут центры роста для проведения изменений на структурном уровне, для формирования нового комплекса. В таком случае внимание обращают на те сферы, которые быстро развиваются и на которые замыкаются остальные группы капиталов.

Так, сейчас существует необходимость восстановить и уровень образования, и престижности. В этом помогут, во-первых, университетские центры. Ермолаев объясняет, что, несмотря на определенный развал и коммерциализацию, университет - это комплекс, который до сих пор объединяет науку и жизнь. «Второе направление, которое, я считаю, тоже еще имеет шанс дать росток, - это сохраняющаяся система государственной подготовки кадров», - рассказывает политолог.

Целью эта стратегия имеет не только вывод украинских чиновников на качественно новый уровень образования и профессионализма. Речь идет и об установлении контакта между международной и национальной интеллектуальными сферами, а также между образованием политиков и бизнесменов.

Напоминаем, Ермолаев назвал базовое правило успешности украинцев.

Ранее Politeka сообщала о том, что Ермолаев обосновал важность общенационального образовательно-культурного канала для Украины сейчас.