Украине нужно объединить усилия политиков и заручиться поддержкой союзников, чтобы не повторилась история 1920 года и ее не поделили между собой соседние страны.

Об этом сказал политолог Виктор Таран в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай24”.

Виктор Таран отметил, что главная ошибка президентов Украины в том, что они плохо учат историю тех стран, которые оказывались в такой ситуации как Украина: когда она является не субъектом, а объектом, который делят. Так, когда Турцию пытались разделить, она попросила помощи у союзников и мобилизовала силы внутри страны для защиты.

"Мы тоже можем в Польше и Турции это получить. Потому и Турция и Польша боятся геополитического подъема России. И в этой ситуации просто окопаться, сказать - значит так, по долгам - дефолт, позвать всех лидеров партий и фракций и предложить создать коалицию общенационального единства. Так сделал в свое время не только Ататюрк, Черчилль, кстати, так же, или в Польше Пилсудский так же... Я понимаю, что у Зеленского огромная интоксикация на Порошенко, на Тимошенко. Но здесь очень простой выход. Или ты садишься и договариваешься и будет история успеха, или повторится 1920 год", - сказал политолог.

По его словам, тогда была Директория Украинской Народной Республики, в которую входил Борис Мартос, Владимир Винниченко и Симон Петлюра, которые поссорились и разбежались, после чего против УНР выступили поляки, страны Антанты, деникинцы и большевики, которые разделили Украину на три части.

"Я думаю, что так просто не получится. Существует Украина 1920 и 2021 годов - это две разных Украины. Ситуация разная... Эскалация точно будет. Россия смобилизировала столь великие силы, она настолько подняла ставки, теперь они просто не могут сдать назад", - подчеркнул Таран.

Как сообщала Politeka , Лосовский заявил, что мы вообще не являются членами какого-либо военного блока .