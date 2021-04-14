Чи може Україна у своєму нинішньому протистоянні з Росією розраховувати на міжнародну підтримку? І якщо так, то якого роду може бути ця підтримка?

Ситуацію у програмі «Хід Королеви» розглядає юрист, адвокат і юридичний ризик-менеджер Євген Лосовський.

«За підсумками міжнародних зустрічей ми бачимо, що допомога може бути надана. Але, наприклад, позиція Сполучених Штатів - хитка, нестабільна. Хто ми для них? Ми і не союзники США, і не члени НАТО. Потрібно поставити крапки над «i»: ми взагалі не є членами будь-якого військового блоку», - каже Лосовський.

На його думку, потрібно чітко розуміти: нам ніхто нічого не винен. Одна справа, якщо людина взяла кредит, не повернула - і у неї відбирають квартиру. Це підтверджується документами, це можна, що називається, «помацати». Але громадяни України не можуть нічого помацати та вирішити: чи є це гарантією їх безпеки? Упевненості немає, тому і висновки робити не можна.

Раніше, як повідомляє Politeka, Руслан Бортник висловлював думку, що Сполучені Штати можуть прийти на допомогу Україні - але не персонально Володимиру Зеленському.

А Ілля Куса вважав американські санкції проти Росії марними.



