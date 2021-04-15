Начинается передел мира и геополитической карты, поэтому Украине и другим странам нужно ждать войны.
Об этом сказала политический деятель Надежда Савченко в эфире программы “Ход Королевы" с Мирославой Бобровской.
"Всегда говорят: надейся на мир, но готовься к войне. Или живи в мире, но жди войны. Это, в принципе, более характерно военным, потому что профессия военного создана для того, чтобы ждать войну. Ждать нам сейчас (войны, - ред.), в связи с тем, что в последнее время, как мы видим, нагнетание ситуации (конечно же, война и не прекратилась, об этом надо не забывать) - я считаю, что она будет продолжаться, и, к сожалению, не только в Украине", - сказала Надежда Савченко.
Она отметила, что судя по тем процессам, которые происходят в мире - пошатнулось международное право и вера в его устои.
"Если кто-то где-то нарушил чужие границы - кто-то считает, что ему можно так же. Поэтому начинается передел мира, передел геополитической карты. И установление новых правил, новой какой-то организации ООН, которая утвердит эти мировые правила. И какое-то начало новой жизни. То есть, мы находимся на таком рубеже эпох. Поэтому да, нам ждать. На нашу долю, на наше поколение и еще даже на поколение наших детей выпало время войны, время перемен", - добавила Савченко.
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
Снег снова засыпет Украину, озвучен прогноз на середину апреля: когда и где ждать непогоды
"Холостячка" Мишина уехала от Эллерта за тысячи километров, показав свой новый дом: "До сих пор не могу отойти..."
Скрытный Олег Винник неожиданно заговорил о жене, в Сети раскрыли ее имя: "Несешь свой крест..."
На «Голосі країни» неожиданный поворот, вернется знаменитый экс-тренер: «Участникам выпадет шанс…»
Как сообщала Politeka, Соединенные Штаты определили сегодняшнюю агрессивность в политике Путина: мнение эксперта.
Также Politeka сообщала, что Бизяев отметил, что германская военная машина в кампании 1940 года работала с точностью швейцарских часов.