Начинается передел мира и геополитической карты, поэтому Украине и другим странам нужно ждать войны.

Об этом сказала политический деятель Надежда Савченко в эфире программы “Ход Королевы" с Мирославой Бобровской .

"Всегда говорят: надейся на мир, но готовься к войне. Или живи в мире, но жди войны. Это, в принципе, более характерно военным, потому что профессия военного создана для того, чтобы ждать войну. Ждать нам сейчас (войны, - ред.), в связи с тем, что в последнее время, как мы видим, нагнетание ситуации (конечно же, война и не прекратилась, об этом надо не забывать) - я считаю, что она будет продолжаться, и, к сожалению, не только в Украине", - сказала Надежда Савченко.

Она отметила, что судя по тем процессам, которые происходят в мире - пошатнулось международное право и вера в его устои.

"Если кто-то где-то нарушил чужие границы - кто-то считает, что ему можно так же. Поэтому начинается передел мира, передел геополитической карты. И установление новых правил, новой какой-то организации ООН, которая утвердит эти мировые правила. И какое-то начало новой жизни. То есть, мы находимся на таком рубеже эпох. Поэтому да, нам ждать. На нашу долю, на наше поколение и еще даже на поколение наших детей выпало время войны, время перемен", - добавила Савченко.

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