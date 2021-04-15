Может ли Украина в своём конфликте с Россией рассчитывать на поддержку Франции – или та более склоняется на сторону агрессора?

Об этом на конкретном примере в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассказывает политолог, публицист, общественный деятель, председатель Центра «Эйдос» Виктор Таран. Речь идёт о решении, которое 30 марта принял Апелляционный суд Парижа по делу украинского «Ощадбанка» против Министерства юстиции Российской Федерации.

««Ощадбанк» проиграл во Франции суд из-за имущества, которое Российская Федерация отобрала у него в Крыму. Французский суд встал на сторону РФ, которая заявила, что имеет право управлять крымскими активами. Это может быть очень плохим прецедентом», - считает гость программы.

Впрочем, по его словам, полного решения суда никто не видел. Известно, что там есть ссылки на некие документы XIX-XX веков. Возможно, полный текст документа несколько изменит ситуацию.

Однако общую тенденцию Виктор Таран оценил весьма негативно.

Ранее, как сообщает Politeka, этот политолог отметил, что ОПЗЖ получает те голоса, которые теряет «Слуга народа».

Также Таран рассказал о четырёх вариантах выбора, которые есть у Анатолия Шария.



