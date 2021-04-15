Может ли Украина в своём конфликте с Россией рассчитывать на поддержку Франции – или та более склоняется на сторону агрессора?
Об этом на конкретном примере в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассказывает политолог, публицист, общественный деятель, председатель Центра «Эйдос» Виктор Таран. Речь идёт о решении, которое 30 марта принял Апелляционный суд Парижа по делу украинского «Ощадбанка» против Министерства юстиции Российской Федерации.
««Ощадбанк» проиграл во Франции суд из-за имущества, которое Российская Федерация отобрала у него в Крыму. Французский суд встал на сторону РФ, которая заявила, что имеет право управлять крымскими активами. Это может быть очень плохим прецедентом», - считает гость программы.
Впрочем, по его словам, полного решения суда никто не видел. Известно, что там есть ссылки на некие документы XIX-XX веков. Возможно, полный текст документа несколько изменит ситуацию.
Однако общую тенденцию Виктор Таран оценил весьма негативно.
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Ранее, как сообщает Politeka, этот политолог отметил, что ОПЗЖ получает те голоса, которые теряет «Слуга народа».
Также Таран рассказал о четырёх вариантах выбора, которые есть у Анатолия Шария.