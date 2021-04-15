В 21 веке РФ хочет переделить мир: российские ракеты уже нацелены на США. Пойдет ли на этот шантаж Джо Байден?

Подробнее об этой ситуации рассказал в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай24» политолог Виктор Таран.

Прежде всего гость программы сообщает последние новости из России. Во-первых, произошла мобилизация армии, по подсчетам российских же аналитиков ее количество достигло полумиллиона человек. По мнению Тарана, это выглядит демонстративно, как в принципе и другие действия Путина.

Во-вторых, новости касаются и ядерного сдерживания, чья ракетная система доведена почти до окончательной готовности. «Они демонстративно вывели ракеты на позиции. И нацелили их на Америку», - рассказывает эксперт. Это, мол, сигнал готовности в случае чего действовать радикально.

Речь идет, считает политолог, о переделении мира, как когда-то 1945 года в Постдаме и Ялте. «Украина - это земли, которые подпадают под “исконно геополитические интересы России"», - предупреждает он и добавляет, что такой термин действительно фигурирует в российской военной доктрине. Кроме этого, особенно грозит переделение мира, по оценкам Тарана, Грузии, Армении, Молдове и прибалтийским странам. Такого участия избежит разве Азербайджан. «Там Турция впишется», - аргументирует он.

Таран считает провокационные действия со стороны Российской Федерации в отношении США шантажом. Джо Байден же пока не имеет поддержки на международной арене, ведь даже на Германию с Францией положиться нельзя. Во-первых, обе страны заинтересованы в «Северном потоке», во-вторых, канцлер Германии добывает свой срок и собирается уйти красиво, а президенту Франции хватает и своих проблем с желтыми жилетами.

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