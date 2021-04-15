Как развалилась тоталитарная система? Какую роль в этом распаде сыграли национальные движения? Об этом вспоминают в программе «Десять разговоров с отцом» Герой Украины поэт Юрий Рыбчинский и ведущий - политик и журналист Евгений Рыбчинский.

«Если бы руководитель в Советском Союзе был, скажем, как Дэн Сяо Пин в Китае, неизвестно, как бы пошло дальше? Эта система развалилась бы только тогда, когда национализм, или местный патриотизм, возник бы у партийной элиты. Потому что на бытовом уровне большинство людей не были революционными националистами. Они не были готовы за идею бороться с системой. Тем более, что эта система могла их уничтожить», - говорит поэт Юрий Рыбчинский.

Он вспоминает недалекое прошлое Украины, связанное с трагическими страницами истории.

«Настоящие национальные движения завершались разгромом бандеровцев в начале 50-х, и еще оставались «Лесные братья» в районе 55-го года. А в других республиках такой страшной угрозы для Советского Союза не существовало. Угроза могла быть, когда Бразаускас – человек, который руководил Литвой, затем возглавил движение Литвы по выходу из СССР. Леонида Кравчука можно считать первым украинским националистом у власти после 1991 года».

Евгений Рыбчинский считает сравнение с Китаем не совсем корректным. Большинство китайцев ассоциируют себя именно с названием «Чайна» - то есть «Китай». Националистические движения, например, уйгуры, и то, как обращаются с ними китайцы – сегодня даже обсуждается на сессии в ООН.

«А у нас получается, что страна была союзом якобы государств, условно говоря, Соединенными Штатами Советского Союза. В конце концов, все это развалилось. Сегодня мы имеем будущий 30-летний юбилей Независимости, куда Зеленский пригласил чуть ли не полмира. Согласился присутствовать и Папа Римский. То есть для мира очень важно, чтобы Украина носила самостоятельный и независимый статус. Вопрос лишь в том, что прошло 30 лет, уже детям, рожденным в Украине, 30 лет, и некоторые из них приходят к власти», - говорит он.

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