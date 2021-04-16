Позицию официального Киева сейчас прогнозировать невозможно

Своё мнение в программе Снежаны Егоровой «Снежная Лавина» высказывает политик Елена Лукаш.

«За последние два года я ни разу не смогла предсказать действия украинской власти. Вроде бы имеется нормальный вариант – но выбирают то решение, которое заведомо хуже. И так – каждый день», - считает Елена Лукаш.

Ранее, как сообщает Politeka, она прокомментировала захват заложников в Луцке в 2020 году и его возможные последствия.

Также Лукаш назвала условия, при которых, по её мнению, Петра Порошенко могут посадить.

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