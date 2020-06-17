Замість розслідування злочинів колишнього президента Петра Порошенко правоохоронці займаються "шулерством"

Про це в студії Politeka Online розповіла український юрист Олена Лукаш (щоб подивитися, скрольте сторінку вниз).

"З Петром Порошенком, з його командою, з його лондонським обкомом, активом, майном і політичними побратимами все буде дуже добре. І я ще жодного разу не помилилася у своїх прогнозах... От уявіть собі: у ряді правоохоронних органів у нас існують більше 20 виробництв, пов'язаних з Петром Порошенком - це державна зрада, спроба узурпації влади, перевищення службових повноважень, офшори, Мальдіви, податки, Укроборонпром, те, що називали мародерством. Навіть земля для сліпих, майно однієї компанії, де люди з обмеженими можливостями працюють".

Правоохоронці з поліції, НАБУ, ДБР або інших органів зобов'язані реєструвати кримінальні провадження проти колишнього президента. За словами Олени Лукаш, деякі з вже розпочатих справ можуть реально відправити Петра Порошенка на лаву подсудиых.

"Я бачила документи, я бачила навіть експертизи - це дуже добре обґрунтовані кримінальні склади, і у них за наявності політичної волі та працездатності чудові кримінально-правові перспективи. А нам дають справу про Семочко", - обурилася юрист.

За словами Олени Лукаш, замість дійсно резонансних справ правоохоронці розслідують відносно дрібні випадки. Наприклад, призначення Сергія Семочко у Службу зовнішньої розвідки.

"Нагадаю, що саме у цій справі, за указом про Семочко, Роман Труба в грудні, шість місяців тому, говорив, що підозра на фінальній стадії... Влада не розслідує злочини, які цікавлять людей: про спробу зробити більш слабкою нашу країну, про мародерство в різних іпостасях - нічого такого немає. Те, що люди дійсно хотіли б знати через відкритий судовий процес: винен - не винен. По-перше, ми знаємо ціну цього паперу, по-друге - терміни, вона шестимісячної давності. Ви все ось так ховаєте дрібниці під столом? Це шулерство", - підкреслила Олена Лукаш.

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