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Україну очікують наслідки набагато гірше, ніж захоплення автобуса із заручниками у Луцьку

Як передає Politeka.net, таку думку озвучила екс-міністр юстиції України Олена Лукаш на своєму Telegram-каналі.

"Вас турбує луцький псих-терорист? Це поки що квіточки. В цілому по Україні, за даними Асоціації психіатрів, тільки 10 з 53 медичних установ психіатричного профілю після 1 квітня отримали фінансування для пільгового медикаментозного забезпечення пацієнтів в амбулаторних умовах", - зазначила колишній політик.

За її словами, з НСЗУ уклали договори всього 58 спеціалізованих психіатричних лікарень, фінансування яких у середньому було зменшено у 2 рази.

"53 психіатричні лікарні будуть змушені скоротити 3164 штатні одиниці, в тому числі лікарів і медсестер. Загальне недофінансування психіатричних клінік - 898 млн грн", - підкреслила Лукаш.

Також вона впевнена, що недофінансування спеціальних медустанов обернеться для України катастрофою.

"Хронічно хворі і часто небезпечні люди перестають отримувати ліки і вийдуть на вулиці. Вся країна перетвориться в дурдом. Ця не скасовувана медреформа - ваша особиста відповідальність «слуги». Як і всі її наслідки", - уклала вона.

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Зловмисник Максим поганий подзвонив в поліцію і повідомив, що взяв в заручники пасажирів рейсового автобуса.

Крім того, він погрожує його підірвати. Також чоловік зазначив, що у нього є гранати та інше автоматичну зброю.

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