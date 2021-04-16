Войну на Донбассе будут пытаться сдерживать со своей стороны Франция и Германия, но стоит ли возлагать надежды на официальное коммюнике, а не на результаты, которых достигла ТКГ на переговорах?

На этот вопрос ответил в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай24» политолог Руслан Бизяев.

Эксперт выражает определенное непонимание относительно того, как вообще оценивать телефонные разговоры президентов России и США, а также посещение Франции как в виртуальном, так и в реальном формате. «Это часть общих договоренностей, или это пока что локальные кусочки, которые потом попробуют сложить в единую мозаику?», - задает он логичный вопрос.

Тем не менее, официальное коммюнике и реальные дела - это разные вещи, но ориентироваться стоит на последнее. Бизяев также напоминает, что те же коммюнике трех лидеров государств различаются между собой.

Сам же политолог уверен в том, что Европа будет пытаться сдерживать конфликт на Донбассе, чтобы он не вылился в еще больший. Другой вопрос - как. «Если предложат концепцию тихих, но торжественных похорон “Минска”, но при этом, чтобы все вышли красиво из этой ситуации, - я думаю, они примут», - предполагает Бизяев.

Несомненным остается тот факт, что ход переговоров теперь определяет не только политический престиж, но и вообще перспективы ЕС, возможность удержаться на тех же позициях. Поэтому политолог предполагает, что Макрон определит свою точку зрения и выставит цели переговоров, его поддержит Меркель, а дальше диалог будет продолжаться. Сначала цель, потом этапы и средства ее достижения. Следовательно, можно рассчитывать на определенный прогресс в этом вопросе, говорит Бизяев, но при условии, что еще одной Авдеевки не будет.

Напоминаем, Бизяев предположил, что Россия больше не будет вмешиваться в локальное обострение на Донбассе.

Ранее Politeka сообщала о том, что украинская делегация вряд ли согласится ехать в Минск.



