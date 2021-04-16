По поводу недавно принятого закона о Бюро экономической безопасности (БЭБ) выразил свои мысли Григол Катамадзе, президент Ассоциации налогоплательщиков Украины и член Наблюдательного совета Украинского Совета Бизнеса.
На заседании Украинского союза промышленников и предпринимателей Катамадзе прокомментировал, как он сам говорит, большой шаг, который сделан в государстве: «Принят закон, со всеми плюсами и минусами». Тем не менее, сейчас в Украине наступает серьезный момент, когда создают новый орган, к чему нужно отнестись со всей ответственностью.
В то же время он отрицает любые обвинения в сторону СБУ, налоговой милиции и Национальной полиции по поводу негодных кадров.
«Есть много людей порядочных, патриотичных, профессиональных», - утверждает Катамадзе.
Следовательно, все, что нужно, это не препятствовать, а предоставить им возможность стать участниками и победителями транспарентных конкурсов.
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Напоминаем, Президент АНУ Григол Катамадзе и замминистра МВД Антон Геращенко подписали меморандум о сотрудничестве.
Ранее Politeka сообщала о том, что Катамадзе рассказал об исследовании фискальной безопасности в Украине.