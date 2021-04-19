Когда мы выбирали президента в 2019 году, который при власти уже два года, мы хотели, чтобы не было такого как при «попередниках», чтобы он не шел по их стопам. Об этом рассказал Сергей Гайдай, украинский политтехнолог, специалист по маркетингу и рекламе в программе «Романенко беседы» на Youtube .

Ведущий задал вопрос политтехнологу Сергею Гайдаю, как происходит так, что человек, подающий надежды, которого выбирают в президенты, превращается в «попередника».

«Я всегда говорил, что в Украине демократии нет в ее классическом понимании, когда «демос» - народ, «кратос» - власть — народовластие. Попросту говоря, народовластия в стране у нас нет. Но нас спасает, в отличие от Белоруси, частично Казахстана и России то, что у нас есть политическая конкуренция. И Украине надо как зеницу ока беречь политическую конкуренцию», - сказал политтехнолог.

Гайдай рассказал, что политическую конкуренцию в стране, которая к ней привыкла, убрать не так просто, потому что это требует времени. Тот же Путин раннего периода был весьма демократичен и пришел он от демократов, и игрался со словом либерализм, его окружение поговаривало, что Россия должна стать частью Европейского союза и пойти в НАТО.

«Но постепенно Путин стал превращаться в нормального автократа, начал с давления на СМИ, расправился с НТВ (телеканал в России, - ред.). Я видел, что Петр Алексеевич (Порошенко, - ред.) идет этим путем, если какая-то Савченко (Надежда Савченко, - ред.) его критиковала, то она улетала в заключение, вне зависимости от своих заслуг, а Саакашвили лишали гражданства, нарушая все правила и законы страны, потому что он начал критиковать коррупционное окружение самого Порошенко», - рассказал политтехнолог.

Гайдай резюмировал, что если бы мы дали Порошенко второй срок президентства, он бы нашел возможность для третьего и четвертого президентского срока, мы бы получили такого же Путина. Кто бы что не говорил про Томас, армию и веру – эти люди живут по одинаковым законам.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Гайдая, что Зеленский должен быть хирургом, который вырежет опухоль из государственного организма.