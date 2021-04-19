О причинах своих президентских амбиций Михаил Чаплыга, политолог, правозащитник и общественный деятель, рассказал в программе Мирославы Бобровской «Ход королевы».
Прежде всего гость программы отметил, что чувствует определенную ответственность перед такой особой, как Михаил Сирота. Его считают «отцом украинской Конституции», он надеялся, что Украина станет парламентско-президентской республикой. Правозащитник же считает себя виновным за то, что произошло с уже покойным политиком.
«И я думаю, что я должен это исполнить, если никто из них этого не может сделать. Я должен исполнить Конституцию», - заявляет Чаплыга. Он также добавляет, что говорит о Конституции в таком виде, как ее задумывали с самого начала при создании страны.
Политолог считает, что воплощение такой Конституции будет первым шагом к возвращению страны в правильную сторону, сторону национализма. «Не вот этого пещерного этнического, а гражданского национализма», - отмечает он. В таком случае, говорит Чаплыга, Украина получит шанс на позитивные изменения.
Напоминаем, Чаплыга заявил, что у него есть власть, и рассказал, как ее следует использовать.
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