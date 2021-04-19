О причинах своих президентских амбиций Михаил Чаплыга, политолог, правозащитник и общественный деятель, рассказал в программе Мирославы Бобровской «Ход королевы» .

Прежде всего гость программы отметил, что чувствует определенную ответственность перед такой особой, как Михаил Сирота. Его считают «отцом украинской Конституции», он надеялся, что Украина станет парламентско-президентской республикой. Правозащитник же считает себя виновным за то, что произошло с уже покойным политиком.

«И я думаю, что я должен это исполнить, если никто из них этого не может сделать. Я должен исполнить Конституцию», - заявляет Чаплыга. Он также добавляет, что говорит о Конституции в таком виде, как ее задумывали с самого начала при создании страны.

Политолог считает, что воплощение такой Конституции будет первым шагом к возвращению страны в правильную сторону, сторону национализма. «Не вот этого пещерного этнического, а гражданского национализма», - отмечает он. В таком случае, говорит Чаплыга, Украина получит шанс на позитивные изменения.

Напоминаем, Чаплыга заявил, что у него есть власть, и рассказал, как ее следует использовать .