Председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Валерий Тарасюк отказывается выполнять обязательства по решению долгового кризиса в секторе зеленой энергетики и тем самым углубляет кризис в отрасли.

Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александр Козакевич.

«Мы и ожидали после того, как подписал меморандум председатель НКРЕКП Валерий Тарасюк, что они согласятся в полном объеме включать средства, которые необходимы для обеспечения выплат по зеленому тарифу в тариф НЭК Укрэнерго. Но этого мы не увидели», - сказал Козакевич.

По его словам, НКРЕКП не решает вопрос накопленных долгов 2020 года, в частности в перераспределении средств государственных банков не в пользу инвесторов в зеленую энергетику. Более того, создает проблемы с расчетами в 2021 году.

"Каким - то образом неизвестным, странным наставлением комиссия вмешалась в это дело и обязала гарантированного покупателя распределить средства, полученные как кредитные поровну между зеленой энергетикой и «Энергоатомом», - пояснил Козакевич.

Он подчеркнул, что инвесторы расстроены политикой государства в отношении к зеленой энергетике, поскольку они согласились урезать свои прибыли на 7-15% путем снижения «зеленых тарифов», но государство даже в этих условиях не пытается разрешить кризис долгов.

"Никакие договоренности не действуют, к сожалению", - подытожил Козакевич.

Напомним, по информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в 2020 году составил 868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.

По состоянию на 1 апреля предприятиям "зеленой" энергетики перечислено 4,6 млрд грн из суммы "старого" долга 2020 года. Уровень расчетов государства по выплате такого долга составляет 20%.

Задолженность госпредприятия "Гарантированный покупатель" перед предприятиями возобновляемой энергетики достигает 17,8 млрд грн.

По результатам опросов, которые организовала экспертная организация DiXi Group, более 80% украинцев заинтересованы в уменьшении вредных выбросов в окружающую среду и поддерживают развитие зеленой энергетики в Украине.