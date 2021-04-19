Экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Игорь Шевченко в проекте юриста Геннадия Друзенко "Конституционная кухня" рассказал, как во времена Порошенко решали кадровые вопросы Кабинета Министров.

«Когда мне Александр Онищенко предложил возглавить министерство экологии и природных ресурсов, я поставил три условия: чтобы никакой коррупции, никаких распилов бюджетных денег и кадровая свобода, потому что работать все же кому-то надо», - говорит он.

Единственное, сказал Онищенко, мы дадим тебе одного внештатного советника по нефтегазовым вопросам, потому что ты не очень понимаешь в этих делах. Через некоторое время Онищенко говорит: «Петр Алексеевич тебя утвердил. Завтра едем на собеседование с Юлией Владимировной». Так все началось.

«Но Петр Алексеевич – он же такой хитрый. Он использовал всю квоту БПП и поручил Онищенко каким-то образом договориться или с Ляшко, или с Тимошенко, чтобы назначили уже министра по квоте чьей-то, а не БПП. Но на тот момент я этого не понимал. Я был романтично-наивный», - продолжает Игорь Шевченко.

Интересная история вышла с назначением его заместителей.

«Одним из условий договоренности Онищенко с Тимошенко были, в том числе, и определенные кадровые вопросы. Он меня уже поставил перед фактом: или – или. Ну, думаю, ладно, там будем как-то разбираться. Несколько человек, которых она должна была предложить, я должен был подать их. Это был первый заместитель и председатель Госгеонедра. Я провел собеседования. Это были люди из отрасли, с точки зрения профессиональных факторов они соответствовали своим должностям, и я их, соответственно, подал. Но Арсений Петрович у нас очень умный и хитрый чувак», - говорит Шевченко.

Самое интересное, что на Кабмине за эти кандидатуры проголосовали.

«Правительство проголосовало за их назначение. По регламенту Премьер должен был подписать прямо в день принятия решения. Но он неделю не подписывает, вторую неделю, третью. А потом Яценюк говорит: «А я не подпишу вообще. Это люди Тимошенко. Мы их вычеркнули», - рассказывает экс-министр.

Напомним, Николай Томенко заявил, что нардепов купили: «Это уже становится позорной парламентской традицией».

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