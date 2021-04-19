Служба безопасности Украины подтверждает появление неподалеку от нашей границы девяти батальонно-тактических групп, это порядка шесть-семь тысяч человек. И российские источники передают, что перемещение войск осуществлялось в количестве от четырех до семи тысяч. Об этом в программе Дмитрия Снегирева «Политика наизнанку» рассказал военный эксперт Олег Жданов.

«Возьмем максимум, семь тысяч – это две бригады. Для того, чтобы перебросить одну бригаду, нужно порядка семи военных эшелонов. Военный эшелон – это 54 условных вагона. Это полноценный грузовой железнодорожный состав. Если четырнадцать таких составов идет по территории европейской части Российской Федерации, в светлое время суток, один за другим, то у людей складывается впечатление масштабной переброски войск», - объясняет он.

Кстати, один из эшелонов в Ростовской области сошел с рельсов и попал на экраны всех федеральных каналов. И вся страна поняла, что войска передвигаются.

«К сожалению, наше военно-политическое руководство до сегодняшнего дня не сообщил нам, что они поехали, эти войска. А они нашлись, две бригады. Воздушно-десантная из Центрального военного округа переброшена на Кубань. Одна бригада сейчас заходит в Крым, и мы на днях видели огромную колонну колесной техники. Я так понимаю, день ночью в ближайшие дни будет перебрасывание гусеничной техники. А другая бригада в районе Новороссийска разворачивается и там будет передислоцирована», - отмечает эксперт.

Он назвал причину, по которой РФ активно передислоцирует свои войска.

«Такая переброска военной техники спровоцирована действиями НАТО. Учения «Морской щит»: восемь стран НАТО, более 20 кораблей и судов, более 20 тысяч военнослужащих. Тема обучения - «Предотвращение распространения вооруженного конфликта с территории полуострова Крым». Фактически они отрабатывали вопросы блокировки Крыма», - делает вывод Жданов.

Напомним, Бизяев заявил, что официальные коммюнике различаются между собой, а потому смотреть нужно на действия.

Ранее Politeka сообщала о том, что украинская делегация вряд ли согласится ехать в Минск.

Напоминаем, Снегирев рассказал, как Кравчук пытается переложить ответственность за провал ТКГ на плечи украинцев.



