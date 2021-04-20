Военный эксперт Олег Жданов в программе Дмитрия Снегирева проанализировал, почему Украина терпит поражение за поражением в вооруженном конфликте и в политических переговорах по Донбассу.
Он говорит: «Парадокс нынешней ситуации состоит в следующем. Есть такая служба как Внешняя разведка и такой институт как Министерство обороны. Утро каждого руководителя страны начинается с того, что ему дают справку, которая включает внешнеполитическую, военную и другие обстановки. Мне очень странно, когда я смотрю Нормандский саммит, и понимаю, что и президент Макрон, и канцлер Меркель прочитали утром эту справку, в которой четко сказано, которая военная часть, номер, принадлежность – осуществила за прошедшие сутки действия против Вооруженных Сил Украины. Потому что это главная составляющая внешнеполитической обстановки. И там написано: «Российская Федерация, номер воинской части, совершила обстрелы из минометов калибра 82 или снайперскими группами по позициям Вооруженных Сил Украины».
При этом наш президент встает и говорит: «Мы воюем с этой стороной».
«Россия говорит: «Ну и идите к той стороне». Мы в ответ: «Нет, мы хотим с вами!». А они говорят: «Мы – не участник конфликта». Я просто разложил эту стратегическую ошибку в реалиях сегодняшнего дня. И пока мы идем по кругу. Кстати, мы сами себя загоняем в этой ситуации», - объясняет Жданов.
Он продолжает:
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«Любому политику легче вести переговоры, когда он знает, что если не решит дипломатическим путем – у него за плечами есть Вооруженные Силы, которые могут решить все одной военной операцией. И противник тогда думает: «Если мы не договоримся – я могу потерпеть поражение!». А мы сегодня сидим в ситуации «Не качайте лодку, потому что Путин нападет».
Напомним, продвигается тезис относительно накопления Вооруженных сил РФ на границе с Украиной, - Снегирев.
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