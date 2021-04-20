Открытие импорта электроэнергии из России и Беларуси стало настоящей диверсией против Украины и авторы этой схемы должны понести ответственность.

Об этом заявил экс-премьер-министр (2016-2019) Владимир Гройсман в эфире телеканала «Украины24».

"До 2019 года мы абсолютно жили без электрической энергии от России и Беларуси. Затем гении махинаций открыли импорт российской электроэнергии. Это маразматическое решение, которое вредит национальным интересам. И я считаю, что это энергетическая диверсия против Украины", - заявил Гройсман.

Экс-премьер поддержал решение Верховной Рады от 15 апреля о запрете импорта до конца текущего года.

«И то, что сейчас проголосовали (проект закона о запрете импорта – прим.) и если они действительно запретят, то это справедливое решение. Но надо, чтобы ответили те, кто открывал этот шлюз. И сюда же электроэнергия, а отсюда же средства украинцев в Россию», - добавил Владимир Гройсман.

Напомним, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первые 3 месяца, расходы на импорт превысили 950 млн грн.

15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорт тока из России и Белоусе, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным сечениям.