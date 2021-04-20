Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль должен срочно решить проблему долгов государства перед инвесторами в возобновляемую энергетику, чтобы разрешить кризис платежей в секторе зеленой энергетики

Как говорится в письме Офиса президента в адрес Европейской бизнес ассоциации, соответствующее распоряжение Офис президента дал правительству в начале апреля.

«Согласно законодательству именно Правительство Украины обеспечивает проведение государственной политики по регулированию национальной экономики», - указывается в ответе ОП на письмо Европейской бизнес ассоциации.

Перед этим ЕБА направляла письма в ОП с просьбой решить проблему долгов в секторе зеленой энергетики, поскольку кризис уже привел к разочарованию инвесторов в Украине и оттока иностранных инвестиций из страны.

«Кабинету министров Украины предложено обеспечить обработку затронутых в письме вопросов и принятия соответствующих мер реагирования», - написала заместитель председателя ОП Юлия Свириденко.

Напомним, по информации НБУ, на фоне кризиса в «зеленой» энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868 200 000, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.

По мнению исполнительного директора Ассоциации солнечной энергетики Украины Артема Семенишина, за долгового кризиса в секторе зеленой энергетики Кабинет министров Украины лишил работы 5000 украинском, которые в течение нескольких лет были занять в процессе строительства объектов зеленой энергетики в Украине и других смежных предприятиях отрасли.

По состоянию на 1 апреля предприятиям «зеленой» энергетики перечислено 4,6 млрд грн из суммы «старого» долга 2020 года. Уровень расчетов государства по выплате такого долга составляет 20%.

Задолженность госпредприятия «Гарантированный покупатель» перед предприятиями возобновляемой энергетики достигает 17,8 млрд грн.

По результатам опросов, организовала экспертная организация DiXi Group, более 80% украинский заинтересованы в уменьшении вредных выбросов в окружающую среду и поддерживают развитие зеленой энергетики в Украине.