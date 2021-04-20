Решится ли Путин на открытое столкновение? Об этом идет речь в новом выпуске блога «Тарас Загородний говорит»

Ее автор, политолог Тарас Загородний, рассказывает: «Вбрасывания в украинский информационный простор – это часть кампании по дезинформации, чтобы подавить волю к сопротивлению. Они это делали в четырнадцатом году, пока у нас не было армии, которая все же сумела мобилизоваться и начать защищать наш суверенитет».

Существует ли сейчас возможность российского вторжения?

Тарас Загородний говорит: «Я не исключаю, что существует. В какой форме оно будет происходить – тоже вопрос. Судя по всему, Россия рассматривает разные варианты. Возможно, будет интервенция через Крым, потому что критически важно получение доступа к воде. Вероятно, они снова могут попытаться провернуть историю с шахтерами, которые «внезапно» нашли оружие в донбасских шахтах».

Высшее руководство страны-аргессора прекрасно осознает риски, связанные с открытым военным вторжением на чужую территорию.

«В Российской Федерации тоже не все идиоты сидят, и они понимают, что прямое столкновение несет для них риски. В первую очередь, это санкции, которые могут наложить Европейский Союз и Соединенные Штаты, в том числе эмбарго на поставки нефти на мировой рынок. В российских социальных сетях уже прошла истерия «Крым наш». Они уже адекватно оценивают то, что будет после этого», - заключает эксперт.

Какие цели преследует Россия, нагнетая военную истерию?

«Не дать Украине интегрироваться в европейские и мировые структуры. Для этого Россия может придумать, например, Минск-3 с более унизительными условиями. Возможно, официально попросить ввести своих миротворцев. Для этого они могут устроить какую-то «воздушку» на Донбассе с жертвами, чтобы потом через ООН провести», - комментирует Згородний.

Напомним, большая война консолидирует украинское общество, - Бутусов.

Ранее, как сообщает Politeka, он осудил призывы к переговорам с Путины, которые деморализуют Вооружённые силы Украины.

А Снегирев заявил, что российской стороной проводится информационно-психологическая операция.