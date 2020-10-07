Спроби домовиться про мир з Володимиром Путіним є образою для української армії
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, інформаційне агентство Міністерства оборони почало просувати серед військовослужбовців інтерв'ю президента Зеленського про необхідність мирних переговорів з Путіним, як єдиної можливості повернення територій України.
Бутусов вважає, що таким чином українських воїнів деморалізувавши.
"Може запитати українських героїв - а навіщо вони пішли на війну, якщо можна було зазирнути в очі Путіну і помиритися? Чому Азербайджан здатний проводити самостійну політику, відставляючи в бік Мінські угоди, вибудовуючи з Путіним рівні відносини, а Україна повинна йти до Путіна на уклін?",- задався питанням журналіст.
За його словами, такі слова президента "ображають українську армію".
"Мені здавалося, що під час війни інформагентство Міноборони має займатися зміцненням бойового духу армії, а за мир агітують в МЗС, це інше відомство. Зніміть цю дурну цитату, це образа для армії, це просто соромно",- підсумував Бутусов.
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