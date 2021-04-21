В программе «On Target» с капитаном Гарри Табахом разведчик Роберт Погосян рассказал о гибели Сергея Губанова, командира батальона «Луганск-1» на Донбассе.

«Это человек с большой буквы. Я думаю, что он бессмертный», - рассказывает разведчик о Сергее Губанове. Тем не менее, 20 мая прошлого года командир батальона «Луганск-1» погиб на Донбассе, идя впереди всех.

Гость программы рассказывает о некоторых деталях из жизни и службы Губанова. В частности, в прошлом он был десантником, сам родился в Луганске, а звали его «Седой». Батальон выходил 3-4 раза в неделю и с нетерпением ждал этих моментов. «Мы ждали боевых выходов как Новый год, как день рождения», - делится воспоминаниями разведчик. Губанов же как командир всегда возглавлял свой батальон.

В тот же день, отмечает Погосян, чуть не погиб и ротный «Свояк». Он шел прямо за Губановым, а потому ранение соответственно получил тоже значительное. Врачи давали неутешительные прогнозы, мол, не выживет или будет инвалидом. В больницу его быстро доставил самолет, а сейчас он уже вышел из комы и идет на поправку. Погосян надеется, что «Свояк» еще вернется на службу.

Напоминаем, Погосян заявил, что в Нагорном Карабахе армянским офицерам стоило отступить.

Ранее Politeka сообщала о том, что Погосян прокомментировал приказ украинского командования взорвать мост 2014 года.