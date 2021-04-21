Поэт и драматург, Герой Украины Юрий Рыбчинский рассказал о сценарии возможного развития событий третьей мировой войны. «Можно сказать, что третья мировая война уже давно началась», - заявил он в программе своего сына, журналиста Евгения Рыбчинского «Десять разговоров с отцом».

«Сначала шла холодная война между коммунистическим и западным мирами. Исчез СССР как представитель коммунистического движения. Но остался Китай, который с помощью Соединенных Штатов достиг такого уровня развития экономики, что в каждой стране мира большинство вещей, которые мы покупаем, это made in Сhina», - говорит поэт.

С Советским Союзом с его ущербной экономикой во время холодной войны бороться было очень просто: разница между экономиками и уровнем жизни западного мира и Советского Союза была очень велика. А здесь никто не ожидал, что коммунистический режим в одной стране, используя все достижения западного мира, сможет достичь такого уровня.

«Когда исчез Советский Союз, на втором этапе холодной войны даже без СССР мир получил более мощного игрока. Вспомним все вещи, которые говорил Трамп: эмбарго, наложение экономических санкций на Китай. Пока он это говорил, китайцы, в отличие от европейцев, не захотели ждать, пока Америка уничтожит их экономику. Они сделали выстрел этой пандемией, и таким образом третья мировая война продолжается», - говорит Юрий Рыбчинский.

Он прогнозирует: «Если Китай выиграет эту войну, он начнет поглощать часть России. Причем без всякой войны. Российская экономика идет на спад. Через некоторое время человечество перестанет пользоваться нефтью. А если исчезнет потребность мира в газе и нефти, Россия станет страной-аутсайдером. Китай, начиная с Дальнего Востока и Сибири, начнет поглощать Россию. Таким образом может сбыться пророчество: «Россия однажды проснется в Китае». Я к этому добавлю: «Если проснется», - резюмирует Юрий Рыбчинский.

Как передает Politeka.net, Степанов выступил с заявлением об общенациональном локдауне в Украине.

Также Politeka писала, что локдаун привел к баснословному подорожанию цен на проезд: начался переполох и проверки.

Напомним, Евгений Рыбчинский и его отец рассказали о нюансах христианской истории и о выборе Владимира Великого.