Недавно состоялись выборы на 87-м округе Ивано-Франковской области. СМИ сообщали, что на некоторых участках голоса признали недействительными. Такая практика широко распространена в Украине.

Политтехнолог Алексей Голобуцкий в программе Виктора Тарана «Таран Vlog» рассказал о проблемах избирательной системы в Украине.

«Это типичная политическая практика в Украине. Мы бедная страна с электоральной демократией, олигархической экономикой и бизнесом, абсолютно совмещенным с политикой. По-другому выборы и не могут у нас развиваться», - отметил Голобуцкий.

По мнению политтехнолога, избирательная система не изменит страну. Для любой избирательной системы найдется способ, как ее обойти и собрать нечестно голоса. Люди продают свои голоса за продукты питания и за деньги – пока это обычная практика в Украине.

«На любую систему найдется способ, как ее сломать. Главное, чтобы было желание у населения продавать свой голос, а у нас желание это есть и оно постоянно растет. Люди разочаровываются в политике. История нашей электоральной демократии достаточно типична: стране без развитых демократических институтов и истории демократии бросили электоральную демократию и пользуются ею, как могут», - подчеркнул эксперт.

Политтехнолог сказал, что не считает, что на 87-м округе были задействованы политтехнологии. По его мнению, голоса там были куплены, а покупать избирателей это не политтехнология – это просто подкуп избирателей.

«Рисовать результаты на участках – это не политтехнология. Мои коллеги, которые бьют себя в грудь и хвастаются победой Вирастюка, честно говоря, я не понимаю, чем там можно хвалиться», - отметил гость программы.

Напомним, Politeka публиковала заявление Бондаренко, что Янукович очень поверил в то, что следующим президентом станет снова Медведев .