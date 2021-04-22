Гибридной войне РФ с Украиной уже семь лет, а общая граница между государствами - это 2 тысячи километров. Выгоды от этой ситуации имеет только Россия. В программе Евгения Рыбчинского «Десять разговоров с отцом» Юрий Рыбчинский, поэт и Герой Украины рассказал, какие действия украинской власти могут улучшить положение государства.

Если взглянуть на историю, то опыт жизни украинцев совместно с россиянами намного меньше, чем с европейцами. Евгений Рыбчинский напоминает о давних и длинных связях с поляками и литовцами. Но гость программы отвергает возможность такого развития событий. «В новых условиях использовать старые матрицы - это идти на поражение», - утверждает Юрий Рыбчинский и добавляет, что об этих старых матрицах, по сути, не знает практически все население.

Поэт со своей стороны предлагает искать союзника за океаном, ведь другого варианта для Украины с ее геополитическим положением в современном мире не видит. Мол, только США желают Украине быть в фарватере. «У Америки не может быть и нет каких-то негативных намерений в отношении Украины», - говорит он. Рыбчинский убежден, что Соединенные Штаты, например, не собираются покупать украинские заводы и чернозем.

Что касается отношений с Российской Федерацией, то ситуация сложная, учитывая, что часто слова не соответствуют действительности. Так, Рыбчинский обвиняет бывшего президента Украины в том, что он не объявлял войны, хоть она и была. «Россия у нас оторвала одну руку и одну ногу. Образно говоря, Крым - это нога, а рука - Донбасс», - метафоризирует поэт. Он также выражает опасения относительно дальнейшего отрыва частей тела государства - западной Украины, Закарпатья или вообще головы.

О будущем Крыма, считает Юрий Рыбчинский, можно говорить много. Он не делает точных прогнозов, но предполагает и возвращение полуострова, и его окончательное отделение и оформление в отдельное государство вообще. «Для меня самое главное, чтобы эта территория не была российской. Не обязательно, чтобы она была украинской», - заключает он.

Напоминаем, Рыбчинский заявил, что Украине нужно менять модель государства и возрождать военную промышленность .