РФ всегда будет проталкивать свой сценарий, который для Украины абсолютно не подходит. Единственный сценарий, который может устраивать Украину - это когда мы будем на собственных границах. Об этом в эфире 4 канала заявил экскомандир полка "Азов", руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин.

Комментируя новость об отводе российских войск от украинских границ, Жорин назвал ошибкой радостную реакцию власти. "Самой большой вообще ошибкой сейчас будет расслабляться или считать, что все закончилось и дальше все будет хорошо. Ничего не закончилось, и хорошо точно не будет, потому что война у нас не закончилась. Более того, верить в слова руководителей Российской Федерации нет вообще никакого смысла”, - заявил руководитель штаба Нацкорпусу. Также он отметил, что это была “чрезвычайно дорогая тренировка для российских войск, которые теперь знают всю логистику”.

По словам Жорина, Украина должна эту паузу использовать в свою пользу. Среди первоочередных вопросов-вопросы обороны, принятие законов о территориальной обороне и борьбе с коллаборантами.

Напомним, что законопроект о противодействии коллаборационизму, инициированный представителями Нацкорпуса, зарегистрирован в Верховной Раде 24 февраля этого года.